Immacolata, vigili del fuoco omaggiano la Madonna: autoscala e mazzo di fiori davanti alla statua

Si è ripetuta stamani la tradizionale cerimonia dell'Immacolata a Vasto.

Dopo la celebrazione della messa, i confratelli, i bambini e i ragazzi dell'azione cattolica, e tanti parrocchiani, si sono recati, insieme alle autorità, davanti alla statua dove don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria, ha invocato la protezione della Madonna sulla città. Don Spagnoli ha lanciato anche un forte messaggio contro i vandali, che negli ultimi tempi hanno preso di mira il centro storico, creando disagi e danni economici alla collettività.

Come da tradizione sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, con l'ausilio dell'autoscala, a depositare i mazzi di fiori dinanzi alla sacra effige. Poi l'omaggio di tutti i bambini, sulle note dei canti tradizionali intonati dai confratelli. Un rituale, sempre molto sentito in città, che nel periodo di Avvento apre il periodo delle celebrazioni in preparazione al Natale.