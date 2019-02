Bacigalupo Vasto Marina - Casolana: domani la "Giornata biancazzurra"

Domani, domenica 9 dicembre, al campo sportivo di Vasto Marina andrà in scena la Giornata biancazzurra organizzata dall'A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina.

In occasione della 16ª giornata del campionato di Promozione che vedrà i vastesi – attualmente secondi in classifica – affrontare la Casolana, tutti i ragazzi del settore giovanile e un genitore entreranno gratis. I primi 25 ragazzi scenderanno in campo al fischio d'inizio con i giocatori della prima squadra.

La partita è in programma alle 14.30, "è gradita la presenza dei ragazzi al botteghino in tuta di rappresentanza non più tardi delle 14.15", fa sapere la società.