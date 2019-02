Teatro Rossetti, al via domenica la stagione concertistica

Domenica 9 dicembre, alle ore 17,30, sotto la direzione artistica del maestro Raffaele Bellafronte, riparte la nuova stagione concertistica 2018/19 con due straordinari artisti che calcheranno lo storico palco del Teatro Rossetti di Vasto.

Rafael Aguirre, chitarrista spagnolo di fama internazionale la cui profonda conoscenza della musica, virtuosismo abbagliante e repertorio immensamente diversificato lo ha portato ad esibirsi in 34 paesi del mondo. L'inizio della sua straordinaria carriera è stato contrassegnato dalla vittoria di tredici primi premi a concorsi internazionali (tra cui il Concorso Tarrega e Pro Musicis, New York). Attualmente è uno dei chitarristi più famosi in tutto il mondo.

Rafael si esibisce regolarmente in luoghi prestigiosi, tra cui la Carnegie Hall di New York, Concertgebouw Amsterdam, Vienna Konzerthaus, Mosca Tchaikovsky Hall, Philharmonie am Gasteig a Monaco di Baviera, Amburgo Laeiszhalle e Elbphilharmonie, Palau de la Musica a Barcellona, ​​King's Place London, Philharmonia di San Pietroburgo, Teatro Nazionale di Cuba, Hyogo Performing Arts Center (Giappone) e Seoul Arts Centre (Corea del Sud).

Seguendo la tradizione classica di Andrés Segovia e Narciso Yepes, Rafael Aguirre cerca inoltre di espandere e innovare il repertorio del suo strumento anche con numerose collaborazioni con compositori contemporanei.



Nadège Rochat, violoncellista svizzera diplomata alla Royal Academy of Music sotto Robert Cohen, dove attualmente insegna, ha vinto numerosi primi premi in competizioni svizzere, tedesche e britanniche e ha vinto due volte il premio svizzero SUISA per l'interpretazione della musica contemporanea. Nadège Rochat ha suonato nelle sale da concerto e nei teatri più prestigiosi: al Tonhalle Zürich, al Musikverein di Vienna, al Konzerthaus di Berlino, alla Carnegie Hall di New York, al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, alla Beethoven-Haus Bonn, al Konzerthaus Dortmund, al KKL di Lucerna o alla Victoria Hall di Ginevra . Ha collaborato con musicisti e orchestre tra le più importanti del mondo. È profondamente appassionata per la musica da camera. Tra i suoi partners figurano Bruno Giuranna, Judith Jauregui, Charles-Richard Hamelin, il Girard Quartet, Esther Hoppe, François-Xavier Poizat, Erdem Misirlioglu, Natalia Ehwald. In duo con il chitarrista spagnolo Rafael Aguirre, interpreta il repertorio spagnolo e latino che è documentato nel suo CD "La Vida breve" (2012).

Intanto continua la Campagna abbonamenti fino al 20 dicembre sia per la Concertistica che per la Prosa presso la sede di Vasto di “Do It Yourself” in via Alfieri 35 (tel. 0873 566 140) oppure online sul sito: www.diyticket.it (opp. www.teatrorossetti.it).

La biglietteria del Teatro sarà aperta un’ora prima del concerto; posto unico € 15 (studenti € 10).