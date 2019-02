Sorveglianza discreta sul territorio: il bilancio del 2018 dei poliziotti in congedo

La sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato si è riunita in assemblea generale per fare il punto dell’attività svolta durante l’anno 2018.

L’assemblea è stata aperta dal presidente del sodalizio, Matteo Marzella, e dal vice presidente, Giuseppe Cervellini, alla presenza del direttivo e dei 130 soci effettivi, simpatizzanti e sostenitori componenti la Sezione Anps di Vasto. A rappresentare l'amministrazione comunale è stato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che nel suo intervento ha ringraziato l’associazione per l’encomiabile opera di volontariato, assistenza e di collaborazione con le istituzioni del territorio.

Il Presidente della Sezione Anps di Vasto Matteo Marzella ha sottolineato che "l’anno trascorso è stato fruttuoso con un incremento del 20% di iscritti, una maggiore presenza nelle scuole del Vastese per incontri con alunni e studenti delle scuole d’infanzia, primarie, secondarie e superiori sul tema della legalità, bullismo, cyberbullismo, educazione stradale, con un impegno in opere di beneficenza donando a fondazioni di volontariato e assistenza cibarie e vestiario e la partecipazione a tutte la cerimonie civili, militari e religiose del territorio riscuotendo ovunque attestati di stima ed apprezzamenti".

L’assemblea ha ringraziato l’amministrazione comunale di Vasto, che ha permesso l’apertura della la nuova sede di corso Palizzi in un edificio affidato in comodato d’uso gratuito "che permetterà - spiega Marzella - di effettuare una maggiore e discreta attività di vigilanza ed osservazione nel quartiere in collaborazione con il Commissariato di pubblica sicurezza di Vasto".

La cerimonia ha avuto termine con la consegna di attestati di benemerenza ai soci e ai famigliari dei soci scomparsi.