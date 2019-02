Palazzo Genova Rulli, raccolti i fondi per liberare il giardino dalle sterpaglie

Una raccolta fondi per assicurare un anno di manutenzione dei giardini di Palazzo Genova Rulli, ora invasi dalle sterpaglie. L'hanno attuata a Vasdto nello scorso fine settimana le associazioni MadreCultura e Vigili del fuoco in congedo.

"Nel ringraziare - affermano i presidenti dei due sodalizi, Gianluca Casciato e Antonio Ottaviano - tutti coloro che, in occasione dell’evento “Un monumento per amico” (la raccolta fondi in favore della cura del giardino di Palazzo Genova Rulli) hanno lasciato un contributo economico in cambio di una piantina di violetta e nel ringraziare l’Amministrazione comunale e le scuole cittadine per la partecipazione attiva all’evento, le Associazioni Madrecultura e Vigili del Fuoco in Congedo comunicano che la cifra raccolta è di 630 euro; i donanti sono stati 79 e le piantine offerte circa 150. Le violette avanzate sono state regalate ad alcune scuole della città (Santa Lucia, Giuseppe Spataro, Giuseppe Peluzzo). Nei prossimi giorni, tenendo fede a quanto detto durante la conferenza di presentazione del 30 novembre scorso, contatteremo diverse ditte specializzate in modo da poter iniziare il più presto possibile i lavori di cura e manutenzione. Tutta la documentazione dell’evento è depositata presso le sedi delle due associazioni. Chi fosse interessato alla consultazione può farlo tranquillamente inviando preventivamente una richiesta scritta".

L'intervista video a Gianluca Casciato.