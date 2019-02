Jovanotti, ecco dove si svolgerà il concerto di Vasto

Si farà nell'area grandi eventi della spiaggia di Vasto Marina il concerto di Jovanotti, che già si preannuncia evento clou dell'estate vastese 2019.

"Sono attese tra le 40mila e le 50mila persone", prevede Massimo Di Lorenzo, presidente di Vivere Vasto Marina, il consorzio che raggruppa i commercianti della riviera. "Lo sapevamo da una decina di giorni. Abbiamo già fatto dei sopralluoghi, ci sarà molto da lavorare per risolvere tutte le questioni, a partire da quella dei parcheggi. Ma abbiamo otto mesi di tempo".

Il Jova beach party riempirà di musica e colori il tratto di spiaggia che già in passato ha ospitato manifestazioni importanti: l'area riservata ai grandi eventi sull'arenile antistante lungomare Duca degli Abruzzi. "E' un concerto per il quale il Comune di Vasto non spenderà nulla. Ringraziamo, comunque, l'amministrazione per questa iniziativa. Per noi, è una grande soddisfazione accogliere un appuntamento di portata nazionale e internazionale. Ho visto che già sono circolate le prime critiche. Bando alle polemiche, dobbiamo essere felici che Vasto Marina sia stata scelta da Jovanotti tra le spiagge più belle d'Italia, ideali per il suo tour eccezionale".