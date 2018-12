Il campo sportivo di San Salvo Marina diventa la "casa" della Tetras Rugby

Il primo dicembre scorso la Tetras Rugby finalmente ha trovato una casa: il campo sportivo di San Salvo Marina. L'impianto sportivo dopo una trattativa con la Promo Tennis mediata dall'assessore allo Sport del Comune di San Salvo, Tonino Marcello, è stato concesso in uso esclusivo alla società rugbista.

"È un sogno che diventa realtà nel momento giusto – commenta la dirigenza della squadra – proprio in prossimità della 1ª partita in casa della femminile valida per la coppa Italia girone Abruzzo-Campania-Molise. Le ragazze militano in questo girone da 5 giornate e sono in testa alla classifica di soli 4 punti avanti alle partenopee della Amatori Napoli e hanno bisogno piu che mai del sostegno del pubblico locale, per questo invitiamo tutti al campo di San Salvo Marina a tifare le nostre ragazze domenica 9 dicembre alle 11:30".