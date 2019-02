Due incidenti a Vasto Marina, sei veicoli coinvolti

Ore 17,30 - "Nel pomeriggio odierno alle ore 14:45 circa, in Via SS. 16 Direzione Sud, in prossimità dell'incrocio con Via Montevecchio, si è verificato un tamponamento multiplo che ha visto coinvolte quattro autovetture: una Fiat Panda condotta da M.F., una Opel Corsa condotta da I.L., una Suzuki Splash condotta da L.G.H. ed una Peugeot Partner condotta da R.D.. Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi dell'incidente e per la regolazione del traffico, mentre un passeggero della Fiat Panda B.R. è stato prontamente soccorso e trasportato presso l'Ospedale Civile S.Pio da Pietrelcina per accertamenti. La regolare circolazione è stata ripristinata nel breve volgere di mezz'ora".

LA PRIMA NOTIZIA - Quattro i veicoli coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Vasto Marina. Due pattuglie della polizia locale sono intervenute pochi minuti dopo le 15 sulla statale 16, circa duecento metri a nord del viadotto Vasto Marina. In base alle prime informazioni, non ci sarebbero conseguenze gravi per gli automobilisti coinvolti nell'urto.

Un altro sinistro si era verificato stamani, attorno alle 11,30, sempre a Vasto Marina, sul rettilineo dell'Istonia. Coinvolte due auto sulla corsia che conduce a Vasto città. Anche in quel caso, nessun problema sanitario rilevante. Traffico rallentato per oltre due ore: gli agenti municipali hanno disposto il senso unico alternato durante i rilievi, la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della parte della carreggiata resa viscida dall'olio fuoriuscito da una vettura.