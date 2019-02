Vasto Basket, coach Gesmundo: "Risultati frutto del nostro lavoro. Questa è una vera squadra"

La Ge.Vi. Vasto Basket ha chiusa da imbattuta il girone d'andata e ha superato di slancio il primo giro di boa del campionato. Poi ce ne saranno altri - fine stagione regolare e fase a orologio - per arrivare al momento dei playoff in cui si decideranno le sorti della stagione. L'entusiasmo in casa biancorossa è alto perchè le nove vittorie maturate fin qui, in special modo le ultime tre, hanno dato prova di quanto sia forte e compatto questo gruppo.

Coach Giovanni Gesmundo continua a volare basso, perchè "la stagione è ancora tanto lunga e le insidie possono essere nascoste dietro ad ogni angolo", ma, guardandosi indietro può ammirare il cammino fatto fin qui e non può che esserne soddisfatto. Domenica inizia il girone di ritorno, con la sfida casalinga con il Nova Campli, per continuare nella striscia vincente e chiudere nel migliore dei modi il 2018.

Abbiamo incontrato coach Gesmundo per fare il bilancio di questa prima parte di stagione e, più in generale, dell'anno che si concluderà tra poche settimane e che ha riacceso l'entusiasmo degli appassionati di basket.