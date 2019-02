L’AAA di Vasto celebra la Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica

Domenica 9 dicembre l'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Vasto, presieduta dal Lgt. Ciro Confessore, celebrerà la Madonna di Loreto Protettrice dell'Aeronautica Militare Italiana, di tutti gli aviatori e della gente dell'aria. Alle 10.50 il raduno presso il Monumento ai Caduti in piazza Caprioli a Vasto, alle 11 deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai Caduti, alle 11.30 celebrazione della Santa Messa nella concattedrale di San Giusepppe con lettura della Preghiera dell'Aviatore.

Il legame tra l'Aeronautica Militare e la Madonna di Loreto risale ai primi decenni del XX secolo quando la Vergine Maria cominciò ad essere venerata quale protettrice degli aviatori. La tradizione ha attribuito alla “mano degli angeli” il trasporto in volo della Casa di Maria da Nazaret a Loreto. Il Papa Benedetto XV, accogliendo i desideri dei piloti della prima guerra mondiale, nel 1920 proclamò la Madonna di Loreto Celeste Patrona di tutti gli aviatori. Il Santo Padre approvò anche la formula di benedizione degli aerei costituita da tre orazioni speciali, nella prima si implora Dio affinché l'aereo serva alla sua gloria e al bene dell'umanità e si fanno voti di incolumità per coloro che se ne servono, nella seconda e nella terza si implora che la Vergine Maria e l'Angelo del Signore accompagnino i trasvolatori e li facciano arrivare incolumi alla meta. Il 12 settembre dello stesso anno ebbe luogo a Loreto una cerimonia religioso-patriottica per la proclamazione della Madonna di Loreto a Patrona. Di lì a poco, il 28 marzo 1923, l'Aeronautica Militare fu fondata quale Forza Armata. Da allora in tutti i Reparti AM si venera la Virgo Lauretana e ogni anno l'Aeronautica Militare celebra tale ricorrenza.