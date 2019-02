Jovanotti a Vasto, Della Penna: "La nostra promozione turistica viaggerà in Italia e in Europa"

"Una mega festa sulla spiaggia", così il Comune definisce la tappa del Jova Beach Party presentata stamani da Jovanotti in diretta Facebook che porterà il noto cantautore nella marina vastese il 17 agosto 2019, unica tappa abruzzese prevista dal tour [LEGGI].

“Un evento straordinario – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – che inserisce Vasto in un circuito in cui gli artisti più rappresentativi considerano la nostra città quale location ideale per eventi di questo tipo”.

“Dopo aver ottenuto una tappa del Giro d’Italia, la riconferma del Siren Festival 2019 – ha concluso l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna – il concerto di Jovanotti nella nostra città si aggiunge ai Grandi Eventi turistici. Grazie a tali iniziative, la promozione turistica di Vasto viaggerà in Italia e in Europa”.