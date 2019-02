Il 22 dicembre il primo album della band sansalvese La tana del verme

È già in rete il singolo promozionale Generazione Inutile per l’esordio discografico della band sansalvese La Tana del Verme per l’uscita del loro primo omonimo cd in programma il prossimo 22 dicembre.

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha ricevuto in Comune il complesso formato da Francesco Cilli (voce e batteria), Pierluigi Marrollo (basso) e Cristian Piccoli (chitarra) per fare a loro un grosso in bocca al lupo. I tre ragazzi sono rispettivamente di San Salvo, Scerni e Vasto.

“Voglio augurarvi buona fortuna – ha affermato il sindaco Magnacca – per questa coraggiosa avventura nel mondo delle sette note nella speranza che possiate trasmettere il valore universamente accessibile della musica. Vi ringrazio per aver scelto San Salvo Marina per realizzare il video di Generazione Inutile. Attraverso queste immagini sono certa contribuirete a promuovere la nostra città e la sua vocazione turistica".

Su Youtube è già possibile cliccare e condividere Generazione Inutile brano-manifesto (il cui video è stato girato a San Salvo) su come la band La Tana del Verme percepisca la condizione giovanile con le difficoltà di accesso al mondo del lavoro, tra domande di assunzione e concorsi “sperando che questa sia la volta buona”.