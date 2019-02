"Jova Beach Party": il 17 agosto 2019 Jovanotti in tour a Vasto: "Sarà molto di più di un concerto"

"Sarà possibile assistere al concerto dal mare, il sogno di tutti". L'annuncio è del cantautore nella diretta dalla propria pagina Facebook delle 12: il Jova Beach Party 2019 arriverà a Vasto il 17 agosto.

Il tour di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, toccherà diverse località marine d'Italia, tra le quali quella vastese. Si preannuncia quindi un pienone per uno dei cantautori più apprezzati della scena musicale italiana.

Quello in programma non sarà un semplice tour, ma un progetto di più ampio respiro con la creazione di un villaggio eventi che al suo interno vedrà alternarsi presentazioni, incontri e musica. Durante la diretta è stato mostrato il rendering del progetto: un'ampia area-eventi (l'area concerto sarà di 300 metri lunga per una larghezza di 100), insomma, che coinvolgerà i fan tutto il giorno. "Un format nuovo, una figata pazzesca, la cosa più bella che abbia mai fatto. Una giornata intera fatta di musica, di ospiti: molto di più di un festival, di un concerto" ha spiegato il cantautore. La line-up delle singole date sarà annunciata prima dell'evento, "Il mio spettacolo inizia al tramonto e finisce la notte". Gli ospiti musicali saranno numerosi, chissà se nella tappa vastese, considerata anche la precedente collaborazione, ci sarà anche Ketra.

"Fare un evento sulla spiaggia non è semplice a causa di tante autorizzazioni e vincoli – ha continuato Jovanotti – ma grazie alla collaborazione di sindaci e amministrazioni e del Wwf ci siamo riusciti. L'obiettivo è lasciare la spiaggia meglio di come l'abbiamo trovata". Il tratto di mare sarà perimetrato e controllato dalla guardia costiera per evitare che imbarcazioni a motore possano creare pericoli per i partecipanti.

Il prezzo del biglietto sarà di 52 euro, i bambini fino a 8 anni non pagheranno. I tagliandi saranno acquistabili da domani su Ticket One.

Si rafforza così un legame già esistente tra Jovanotti e la città di Vasto: l'artista infatti da anni fa una donazione a favore del canile vastese gestito da Amici di zampa [LEGGI] in occasione del periodo natalizio.

Le tappe del tour previste sono: Lignano Sabbiadoro (6 luglio), Rimini (10 luglio), Barletta (13 luglio), Ladispoli (16 luglio), Castelvolturno (20 luglio), Olbia (23 luglio), Albenga (27 luglio), Viareggio (30 luglio), Lido di Fermo (3 agosto), Praia (7 agosto), Roccella (10 agosto) e, come detto, Vasto il 17 agosto. Oltre a queste date ci sono altri tre appuntamenti ancora da confermare.