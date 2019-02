"Corso Italia in Festa": dall’8 al 23 dicembre quattro giorni di eventi

"Metti una mattina di novembre, quattro signore - esercenti in Corso (Nuova) Italia - parlano del prossimo Natale e di come ravvivare i Campi Elisi di Vasto; la strada che, collegando l’ingresso della Villa Comunale a Piazza Rossetti, rappresenta il Viale del Centro di Vasto. Una e più idee diventano eventi da condividere con gli altri esercenti e così nasce Corso Italia in Festa che, con il patrocinio del Comune di Vasto, organizzerà diversi spettacoli che animeranno tutto il Corso Italia e che contribuirà - con una sponsorizzazione collettiva - alla realizzazione del Presepe monumentale di Vasto a Palazzo D’Avalos". Così, in una nota, gli organizzatori annunciano l'iniziativa.

"Il primo evento è previsto per sabato 8 dicembre Buon compleanno Topolino che quest’anno compie 90 anni. Lo festeggeranno gli Elfi con il Teatrino della magia e le bolle giganti, Babbo Natale con un amico speciale, e ancora trucca bimbi, sculture di palloncini e zucchero filato.

Il 15 e il 22 dicembre, Little Show "Il Piccolo Principe" con i bambini di "Giochiamo a fare Teatro...?!", laboratorio teatrale per bambini e ragazzi a cura dell'attrice vastese Maria Chiara Centorami.

A seguire l'arrivo di Babbo Natale.

Il 23 dicembre, Street Band itinerante con la partecipazione di Babbo Natale.

Per sapere di noi e dei prossimi eventi seguiteci sulla pagina Facebook Corso Italia In Festa.

Vi aspettiamo numerosi dalle ore 17:30 per fare festa … in Corso Italia! E che le vostre feste siano un po’ più liete anche grazie a tutti noi".