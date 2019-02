"Babbo Natale, fai riparare tutte quelle buche per strada"

Michele, 11 anni, a scritto una letterina a Babbo Natale. Il papà, F.D.S., la invia a Zonalocale chiedendone la pubblicazione.

Caro Babbo Natale,

mi chiamo Michele e ho 11 anni.

Vedi se riesci a far riparare due buche che si sono formate su un pezzo di strada che percorro spesso con la mia biciclettina. Le buche si trovano alla confluenza di Largo Cristina Rossetti (parte inferiore) con Via Ciccarone. Quando passo lì con la bici rischio di cadere e farmi male.

Un vicino di casa ha provato a dirlo a qualcuno del Comune di Vasto, ma forse al Comune sono troppo occupati a preparare le lucine di Natale, per cui le buche stanno sempre lì.

Babbo Natale, forse a te t’ascoltano. Speriamo.

Grazie per l’interessamento!

Tuo Michele