Il 16 dicembre torna concerto di Natale degli Angel’s Eyes Gospel Choir

Domenica 16 dicembre presso l’auditorium della Parrocchia di San Paolo Apostolo a Vasto alle ore 21:00, gli Angel’s Eyes Gospel Choir si esibiranno nell’ormai tradizionale concerto di Natale, per l’undicesimo anno consecutivo. Una tradizione divenuta tale negli anni, a partire dal 2007 quando per la prima volta a Vasto si è iniziato a proporre questa musica che canta le parole del Signore e sa arrivare dritto al cuore delle persone. Una volontà nata allo scopo di ricordare il medico e pianista jazz Angelo Canelli scomparso proprio un anno primo della costituzione del coro. Sono passati undici anni e gli Angel’s Eyes continuano a scaldare i cuori delle persone che si sanno lasciare trasportare da questa musica.

L’anno che sta per concludersi è stato molto particolare per il coro gospel vastese. Un anno caratterizzato da molte novità e che ha portato ad un completo rinnovamento della formazione corale. “Spesso accade che dopo tanto tempo che si porta avanti un progetto- racconta Danilo Laccetti, fondatore ed ideatore del coro - qualcosa cambia sia a livello di obiettivi che di motivazioni personali. Personalmente sono partito con questo coro undici anni fa con lo spirito di chi è mosso da una motivazione forte, che arriva da una sofferenza profonda e sincera: la perdita di un amico, la perdita di un vero musicista, la perdita di un compagno fedele che mi ha fatto amare la musica e conoscere questo amore nel profondo. Con lo spirito di chi sa che la lealtà, l’amicizia, la chiarezza e la fiducia sono valori che costituiscono la base per ogni rapporto umano vero. E attraverso questi valori abbiamo creato un gruppo che ha portato a Vasto il gospel, questa musica che proprio dalle sofferenze è nata e sa generare emozioni forti, uniche. Siamo partiti con lo spirito di chi vede la musica non come un semplice strumento ricreativo, ma come una possibilità di generare amore e riceverlo, di regalare emozioni per stare bene non solo con noi stessi ma anche con gli altri e farlo con professionalità, costanza e senza interessi che vadano al di fuori di questi obiettivi. In undici anni abbiamo fatto oltre 100 live e visto e conosciuto tante persone. Il gruppo si è sempre rinnovato tenendo stretto però lo spirito iniziale".

Gli Angel's Eyes si presentano a questo concerto natalizio con una nuova formazione: Giuseppe Mascitelli, Angelo Scogno, Laura Laccetti, Paola Ceroli, Blerina Shera e Danilo Laccetti. "Ognuno di questi artisti ha alle spalle una storia importante e unire queste energie in una sola, gli Angel’s Eyes appunto, rappresenta per me un’altra grande sfida nelle tappe della storia di questo coro e sono davvero contento e grato a tutta la comunità della Parrocchia San Paolo Apostolo e in particolare al Parroco Don Gianni Sciorra perchè hanno sempre avuto fiducia in noi e nel nostro progetto dall’inizio ad oggi". Domenica 16 dicembre il coro si esibirà insieme ad un trio di musicisti del calibro di Nicola Di Camillo (basso), Bruno Marcozzi (batteria) e Angelo Trabucco (tastiere) in un Auditorium della Parrocchia di San Paolo che sarà teatro di una serata ricca di emozioni.

Per info e biglietti

cell. 3479920797-3382899254