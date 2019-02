Associazione culturale San Paolo, il 15 la cena natalizia

"Con grande piacere il direttivo dell’A.P.S. Comunale San Paolo di Vasto tiene a comunicare che in data 15 dicembre 2018 riunirà tutti i suoi soci e familiari in un pranzo natalizio, per festeggiare l’atmosfera del Santo Natale, in fratellanza ed amicizia".

Lo annuncia un comunicato del sodalizio del quartiere più popoloso della città.

"Ad allietare la giornata di festa ci saranno brani musicali cantati e recitati dalla Band del Sorriso ad emozionare gli invitati".