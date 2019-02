Scuola "Spataro", dopo la caduta di calcinacci al via i lavori di riparazione

"Dopo le verifiche effettuate, dai tecnici degli uffici Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, sono iniziati oggi i lavori di intervento sul plesso Spataro.

L'impresa R.D.TRE incaricata dall'Ufficio Servizi e Manutenzioni provvederà alle riparazioni all'interno della scuola e sul tetto, in modo da evitare ulteriori disagi. Tempi e modalità sono stati concordati con il Dirigente scolastico, in base alle esigenze delle attività didattiche". Lo annuncia una nota del Comune di Vasto.

“Abbiamo cercato di ridurre i tempi di intervento al massimo. L’origine del problema - ha spiegato l’Assessore alle Politiche Scolastiche, Anna Bosco - non è riconducibile ai passati interventi sul tetto, che hanno visto la sostituzione del solo manto impermeabile della cupola con materiale ignifugo per fini antincendio; al contrario da quanto riportatomi dai tecnici il problema è riconducibile alla struttura portante originaria della cupola stessa, costituita da travature in acciaio che a causa di dilatazioni termiche e abbondanti piogge hanno causato delle infiltrazioni d’acqua. Quest’ultime hanno purtroppo ridotto il supporto dell’intonaco in alcuni punti, causandone il distacco. Mi scuso con le famiglie per il disagio sofferto e ci tengo a rassicurarle del fatto che la scuola non presenta problemi strutturali, come alcuni hanno dichiarato”.