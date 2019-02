Futsal Vasto, l’under 19 dilaga con il Colonnella, under 15 sconfitta dall’Es Chieti

Fine settimana dagli umori contrapposti per le squadre giovanili del Futsal Vasto. Successo senza affanni per l'under 19 mentre l'under 15 è incappata nella seconda sconfitta stagionale. A riposo l'under 17 di mister Giampaolo Porfirio.

Campionato under 19 | Futsal Vasto - Colonnella 11-3

Sagra del gol nella sfida di sabato pomeriggio al Palasalesiani. I biancorossi di mister Giacomucci disputano una partita di buon livello e in cui hanno imposto il loro gioco sin dalle battute iniziali. Primo tempo chiuso 6-1, poi una ripresa in cui i vastesi hanno controllato agevolmente e incrementato il punteggio fino all'11-3 con cui è terminata la partita. Mattatore del match Alessandro Capezio, con 6 reti messe a segno, doppiette per Argentieri e Antenucci e una rete per Giannino.

Campionato under 15 | Es Chieti - Futsal Vasto 7-1

Incappa in una sconfitta, oltremodo punitiva nel punteggio, la formazione under 15 di mister Salvatore Trapani. I baby biancorossi reggono solo nel primo tempo, quando Luca Porfirio trova il gol dell'1-1 e i vastesi riescono ad andare negli spogliatoi sotto di un solo gol. Nella ripresa, però, i teatini impongono il loro gioco e vanno a segno altre 5 volte per il 7-1 finale. Una sconfitta da archiviare presto per riprendere nel cammino fin qui molto positivo.