Dal 7 dicembre nella Sala Mattioli la personale di pittura di Daniela Costa

Si terrà dal 7 al 16 dicembre, nella Sala Mattioli di Vasto, la personale di fotografia e rappresentazioni artistiche di Daniela Costa. Al piano terra dello storico palazzo di corso De Parma, esporrà il meglio del suo repertorio artistico nella rassegna dal titolo "Metamorfosi".



"La sua passione - si legge nella nota di presentazione della mostra - per la fotografia e l’arte si sviluppa negli anni degli studi al Liceo artistico e all’Accademia delle Belle arti di Palermo, in una città piena di storia e di tradizioni che la portano sempre di più ad appassionarsi sia alle arti visive che al disegno a china.



Due mostre in una: la fotografia, paesaggistica e non, in giro per l’Abruzzo, una terra che da 10 anni le appartiene nel profondo, e i disegni a china su diversi generi di supporti, carta, tela, acrilico e lastre in alluminio incise a mano.



Lei tiene molto a vivere di emozioni e l’interiorità: 'La vita è fatta di emozioni. Chi è in grado di manifestarle è vicino alla consapevolezza', questa la frase stampata sulla locandina dell’evento.



La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24".