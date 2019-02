Connessione internet in tilt, attese lunghissime al Centro per l’impiego

Connessione internet fuori uso stamani al Centro per l'impiego di Vasto e decine di persone in fila ad aspettare. Ormai gli utenti raccontano di disagi quasi giornalieri causati dalle lunghe code che si formano in attesa che venga ripristinata la connessione che, sempre più spesso, manca per lunghe ore, impedendo agli impiegati dell'ufficio di via Marco Polo di erogare servizi e documentazione necessari alle persone in cerca di lavoro.

I Centri per l'impiego, dipendenti dalle Regioni, sono uffici dislocati sul territorio col compito di far incontrare domanda e offerta di lavoro.

Il Cpi di Vasto è competente sulla parte meridionale dell'Abruzzo. Nel corso del 2018, è aumentato vertiginosamente anche il numero di utenti: tra 100 e 150 al giorno, con punte di 180.

Gli sportelli aprono al pubblico alle 9, ma ogni giorno, già prima delle 8, diverse persone si mettono in coda ad aspettare l'apertura e il loro turno, nella speranza di trovare un'occupazione. Ma la linea internet non è all'altezza delle numerose necessità cui gli impiegati devono far fronte. In attesa della fibra ottica non ancora installata.