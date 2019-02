A Vasto celebrata la solennità di Santa Barbara, patrona di vigili del fuoco e marinai

Anche quest'anno marinai vigili del fuoco di Vasto hanno celebrato assieme la solennità di Santa Barbara, loro protettrice. Nella chiesa di San Paolo apostolo si sono ritrovati gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo, della stazione Mariradar, del faro di Punta Penna e del distaccamento dei vigili del fuoco, uniti dalla devozione a Santa Barbara.

Con loro i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle associazioni combattentistiche e d'arma, il vicesindaco di Vasto, Giuseppe Forte, il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci e il vicesindaco di San Salvo, Maria Travaglini. La celebrazione è stata presieduta dal parroco di San Paolo, Don Gianni Sciorra, e dal parroco di San Giuseppe, Don Gianfranco Travaglini.

Nella sua omelia Don Sciorra ha ricordato la figura di Santa Barbara, "nostra compagna di viaggio per compiere cose giuste. Lei, nella sua vita, ha sempre fatto la cosa giusta. Una giovane che ha dedicato la sua vita a Cristo e per questo ha sopportato delle atrocità".

Prima della conclusione della celebrazione le toccanti parole della preghiera del vigile del fuoco che, tra le sue parole, recita "Un giorno senza rischio non è vissuto, poichè per noi credenti la morte è vita, è luce: nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi" e della preghiera del marinaio che si conclude con "Benedici , o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo, benedici noi che, per esso, vegliamo in armi sul mare".

A conclusione della celebrazione la foto di gruppo di marinai e vigili del fuoco con i comandanti che hanno espresso il loro ringraziamento a tutti partecipanti per aver condiviso con loro questa giornata di festa.