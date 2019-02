L’Audax Palmoli infila la quinta vittoria consecutiva: 4 a 0 all’Aeternum

Audax Palmoli a punteggio pieno dopo cinque giornate nel campionato di Eccellenza femminile. Ieri, le Panthers hanno ricevuto l'Aeternum di Pescara artefice finora di una buona stagione con due ex tra le proprie fila: Ketty Appezzato e Michela Di Tullio, quest'ultima protagonista tante ottime prestazioni fino all'anno scorso con la maglia delle palmolesi.

A rompere gli indugi ci pensa Angelica Di Ninni all'ottavo minuto con un bel tiro fa fuori alto sulla traversa. Al 13'pt cambia il risultato con Annarita Mancini che al volo insacca un cross dalla destra. Passano 10 minuti e le padrone di casa raddoppiano. Di Ninni ruba il pallone a un'avversaria sulla tre quarti e s'invola verso la porta avversaria seminando le marcatrici e da dentro l'area la piazza sul secondo palo. Un paio di giri di lancette più tardi è la volta di Morena Bolognese che appoggia in rete l'assist di Maiorino che con una bellissima azione si era liberata delle avversarie prima di mettere al centro.

Qualche minuto dopo l'onnipresente Di Ninni ha l'opportunità di segnare ancora, ma il suo tiro ravvicinato viene murato dalle avversarie.

L'Aeternum ha due occasioni per accorciare, ma trova in entrambi i casi la traversa sulla propria strada: prima con un bel tiro da fuori che sorprende la n. 1 palmolese, Altieri, e s'infrange sul legno superiore; poi, nei minuti di recupero, con un calcio di punizione che prende la traversa e rimbalza a terra. Per le ospiti il pallone ha varcato la linea e le proteste sono veementi contro l'arbitro che però non assegna la rete e fischia la fine della prima frazione di gioco che si conclude 3 a 0, con l'ex Di Tullio tenuta a freno da Savelli.

L'Aeternum rientra in campo con maggiore convinzione e con la velocissima Di Tullio tenta qualche sortita in avanti. Alla mezz'ora del secondo tempo, Di Ninni da pochi passa spara sul portiere. Al 40'st, Ilaria Altieri compie un miracolo evitando la rete di Di Tullio e sugli sviluppi dell'azione Savelli si immola di testa deviando in angolo la palla indirizzata verso la porta. I giochi si chiudono definitivamente a pochi minuti dal termine quando capitan Di Ninni raccoglie un suggerimento in profondità e a tu per tu con il portiere firma il 4 a 0 finale.

La formazione di mister Buda guida a punteggio pieno la classifica, dietro, a soli due punti di distanza, ci sono le Free Girls di Mucci: l'impressione è che a contendersi la vittoria finale saranno queste due squadre. Gli scontri diretti sono in programma il 20 gennaio (a Pineto) e il 5 maggio 2019 (a Palmoli).

LA 5ª GIORNATA

Audax Palmoli - Aeternum 4-0

Avezzano - Mirabello 0-2

Free Girls - Ripalimosani 1-0

Intrepida Ortona - Aquilana 1-1

Nerostellati - Women Soccer Castelnuovo

LA CLASSIFICA

Audax 15

Free Girls 13

Intrepida Ortona 10

Ripalimosani 8

Aeternum 8

Mirabello 6

Aquilana 5

Avezzano 3

Nerostellati 0*

Women Soccer Castelnuovo 0*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aeternum - Nerostellati

Aquilana - Audax Palmoli

Mirabello - Free Girls

Ripalimosani - Intrepida Ortona

Women Soccer Castelnuovo - Avezzano