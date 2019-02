Giornata Internazionale delle persone con disabilità, "Nessuno venga lasciato indietro"

Istituita nel 1981 il 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. “È una giornata – evidenzia il sindaco Tiziana Magnacca – per promuovere e sostenere una sostanziale e non solo formale inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita, a partire dalla scuola e per allontanare ogni forma di discriminazione e di violenza. Dobbiamo lavorare soprattutto sui più giovani perché i fattori di rischio derivano da discriminazioni e ignoranza, così come dalla mancanza di sostegno sociale”.

Una giornata per ricordare la promozione dei diritti e il benessere delle persone disabili, per garantire un rapido cammino verso lo sviluppo inclusivo e sostenibile, in grado di promuovere una società resiliente attraverso l’eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei servizi educativi e sanitari e l’inclusione sociale, economica e politica di ogni cittadino.

“Il tema conduttore di questa giornata – specifica l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza – è Nessuno venga lasciato indietro per ottenere un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e in particolare un miglioramento di tutte le strutture che permettano un effettivo accesso ai servizi”.

Le persone con disabilità, infatti, risentono maggiormente dei disagi sanitari, minori opportunità economiche e lavorative e tassi di povertà più alti rispetto alle persone senza disabilità. Tutto questo in gran parte è dovuto alla mancanza di servizi adeguati ed alle limitazioni nell’accesso alla tecnologia d’informazione, alla giustizia ed ai trasporti. Anche il rischio di subire violenza o soprusi a bambini e persone disabili è maggiore rispetto a quella di bambini e persone normodotate.