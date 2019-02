Donna in bici investita da un’auto sulla statale 16, ricoverata in prognosi riservata

21 - La donna è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, a supporto, la polizia locale. In base alle prime informazioni, la donna stava attraversando la strada nei pressi di un'attività di vendita e cambio pneumatici, quando è stata investita da un'auto.

La prima notizia - Una donna è stata investita oggi pomeriggio a Vasto Marina.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 sulla statale 16, nella parte meridionale della riviera, a poche centinaia di metri dal ponte sul torrente Buonanotte.

La donna andava in bici quando, per cause che le forze dell'ordine stanno accertando, è sopraggiunta un'automobile che l'ha investita.

Subito è scattato l'allarme. Soccorsa dal 118, la paziente è stata trasporata d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è ricoverata.

In aggiornamento