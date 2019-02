Bus a fuoco nel terminal di via Conti Ricci, vigili del fuoco spengono l’incendio

Una colonna di fumo che fuoriusciva dalla parte posteriore. E' quanto hanno visto stamani, attorno alle 7,45, i passeggeri in arrivo al terminal bus di via Conti Ricci.

Subito è giunta sul posto una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, distante poche centinaia di metri del capolinea dei mezzi pubblici. Spento l'incendio, che è scaturito dal vano motore.

Sul posto anche carabinieri e polizia locale.

Transennata con nastro segnaletico la strada laterale che collega il terminal sia con la circonvallazione Istoniense che con via Conti Ricci. Sulla carreggiata si è riversato molto olio. L'asfalto dovrà essere adeguatamente ripulito.

FLIXBUS: "NESSUN RISCHIO PER I PASSEGGERI" - "FlixBus si rammarica di confermare che questa mattina alle 7.45 un autobus a lunga percorrenza, operante per conto di FlixBus, alla fermata di Vasto ha avuto un problema con l'unità di controllo che ha generato del fumo e lievi fiamme", si legge in una nota della compagnia di trasporti. "I passeggeri e l'autista non sono rimasti feriti e tutti i passeggeri sono stati in grado di continuare il loro viaggio. In qualsiasi momento, la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti è la nostra massima priorità, motivo per cui il veicolo è stato prontamente condotto in riparazione e sottoposto a tutti i controlli necessari".