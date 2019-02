Vince solo la Sansalvese, punto importante per l’Odorisiana. Male le altre

Al ritorno in campo la Dinamo Roccaspinalveti avrà l'occasione di agganciare la vetta della classifica. Oggi i roccolani non hanno giocato la partita contro la Virtus Tufillo; la società biancazzurra, in settimana, ha chiesto il rinvio della gara a causa della tragica scomparsa di Ilaria Mastroberardino, compaesana e moglie di uno dei dirigenti, in un incidente stradale sulla Statale "Trignina".

I biancoverdi in caso vittoria aggancerebbero il Perano che oggi non è andato oltre il pareggio contro la Virtus Castel Frentano (1 a 1).

La Sansalvese torna alla vittoria e ai tre punti grazie al 2 a 1 inflitto al San Buono frutto delle reti di Lamberti e Di Laudo. I giallorossi hanno marcato il cartellino grazie all'autorete di Natale.

È ancora un campionato a corrente alternata quello del Carunchio che oggi ha perso davanti al pubblico amico contro il Di Santo Dionisio ora seconda forza del campionato. Per i padroni di casa ha accorciato Giuseppe Daniele nel finale, rete inutile considerati i gol di Di Bari e Del Peschio.

Va male anche al Casalanguida superato 3 a 2 dall'Atletico Roccascalegna: per i biancazzurri avevano segnato i soliti Valerio Di Croce e Giuseppe Di Marco.

L'Odorisiana, infine, torna con un buon punto dalla sfida-salvezza con il Draghi San Luca: Giuseppe Di Giacomo al 35'st segna il gol del definitivo pareggio.

LA 12ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Casalanguida 3-2

Carunchio - Di Santo Dionisio 1-2

Draghi San Luca - Odorisiana 1-1

Fossacesia 90 - Sporting Altino 0-1

Perano - Virtus Castel Frentano 1-1

Sansalvese - San Buono 2-1

Virtus Tufillo - Dinamo Roccaspinalveti (rinv.)

Virtus Rocca San Giovanni - Tornareccio 0-0

LA CLASSIFICA

Perano 27

Di Santo Dionisio 25

Fossacesia '90 24

Dinamo Roccaspinalveti 24*

Sporting Altino 23

Virtus Castel Frentano 23

Sansalvese 18

Atletico Roccascalegna 17

Carunchio 16

Tornareccio 13

Virtus Rocca San Giovanni 13

San Buono 12

Casalanguida 11

Draghi San Luca 9

Odorisiana 7

Virtus Tufillo 3*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalanguida - Fossacesia 90

Di Santo Dionisio - Atletico Roccascalegna

Dinamo Roccaspinalveti - Draghi San Luca

Odorisiana - Carunchio

San Buono - Perano

Sporting Altino - Sansalvese

Virtus Tufillo - Virtus Rocca San Giovanni

Virtus Castel Frentano - Tornareccio