La Bacigalupo Vasto Marina si conferma al 2° posto, vince il San Salvo, sconfitto il Casalbordino

Giornata dagli umori alterni per le squadre del Vastese impegnate nel girone B del campionato di Promozione. La Bacigalupo Vasto Marina si conferma al secondo posto alle spalle del Lanciano che affronterà tra due settimane. A decidere la sfida in casa del Bucchianico è stata una rete del solito Letto, all'11 del secondo tempo. Poi una buona prestazione di squadra per chiudere anche questa giornata con un successo e allungare sul Casalbordino, oggi, sconfitto.

I giallorossi, infatti, hanno perso 1-0 in casa dello Scafa Cast. La squadra di mister Appignani ha avuto la possibilità di passare in vantaggio, nella ripresa, con un calcio di rigore che però Koffi ha fallito. Ed ecco che la squadra di casa ha poi trovato il gol che ha deciso la partita.

Successo esterno per l'US San Salvo che torna a vincere lontano dalle mura amiche dopo due mesi. La sfida si sblocca al 71', quando Bolzan realizza il primo rigore stagionale concesso ai biancazzurri. All'87' è Stafa, lanciato da Di Pietro, a realizzare il gol del 2-0 con cui si chiude la partita.

La 15ª giornata

Bucchianico - Bacigalupo Vasto Marina 0-1

Casolana - Ortona 1-2

Fater Angelini - Fossacesia 0-2

Lanciano - Passo Cordone 5-0

Ovidiana Sulmona - Piazzano 0-2

Sant’Anna - Raiano 1-0

Scafa Cast - Casalbordino 1-0

Val di Sangro - San Salvo 0-2

Villa - River Chieti 3-2

La classifica: 39 Lanciano; 36 Bacigalupo Vasto Marina; 30 Casalbordino; 29 San Salvo; 27 Ortona; 21 River Chieti; 19 Scafa Cast, Villa, Val di Sangro; 17 Fater Angelini Abruzzo; 16 Raiano; 15 Ovidiana Sulmona, Piazzano, Sant’Anna, Bucchianico; 14 Fossacesia; 12 Casolana; 10 Passo Cordone.