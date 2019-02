Il Gissi batte la Pro Vasto e resta in testa. Torrebruna e Audax dilagano, United in risalita

È il Gissi ad aggiudicarsi, grazie a un calcio di rigore, il big match della decima giornata di Terza categoria contro la Pro Vasto. L'anticipo di ieri è infatti deciso dal penalty trasformato da Agostino Franchella e assegnato per fallo di mano di D'Aiello. I gissani di Panfilo D'Orazio si confermano così in testa al girone, mentre i biancorossi possono recriminare per diversi legni colpiti durante la gara. I vastesi di Liberatore devono ancora recuperare la gara col Montazzoli già rinviata due volte per le condizioni meteo non favorevoli.

Dietro c'è un Torrebruna arrembante che oggi ha dilagato in casa contro l'Atletico Vasto. Finisce 8 a 2 per i granata. Sugli scudi Dario Lella autore di una tripletta; le altre reti sono state messe a segno da Matteo Ritrivi, Gianni Micelli, Alessio Pelliccia, Nazario Femminilli e Giovanni Salvatore. Doppietta, infine, per Danilo Muscariello per i biancorossi. I torresi restano così a -3 dalla vetta.

A quota 19 ci sono gli Aquilotti che oggi hanno vinto 2 a 0 in trasferta contro i Lupi Marini. I sansalvesi passano grazie a una rete per tempo: Pierfrancesco De Rosa la sblocca su rigore, poi segna Matteo Argentieri.

Con gli stessi punti in classifica c'è il Vasto United che vince 3 a 0 contro una New Robur punita dai propri errori. Ad aprire le marcature è Piccinini. Bellisario colpisce la traversa per gli ospiti e sulla ripartenza l'arbitro assegna un calcio di rigore ai vastesi trasformato da Di Laudo. Dopo un paio di giri di lancette, Di Domenica fallisce un calcio di rigore per la New Robur (fuori). Nei minuti di recupero arriva il 3 a 0 di Frasca che approfitta di un liscio del n. 1 castiglionese. La squadra di mister De Ninis si conferma quindi in netta risalita dopo un avvio incerto.

Vince e dilaga anche l'Audax Palmoli che ieri ha battuto in casa il Carpineto Guilmi per 5 a 2. Riccioni e Caldarone segnano una doppietta a testa; a queste reti si aggiunge quella di Bolognese. Gli ospiti marcano il tabellino con Tracchia su rigore e Di Paolo.

A quota 15 c'è anche il Furci sceso in campo nell'altro anticipo contro il Montalfano. I furcesi fanno festa grazie al 2 a 0 firmato da Berko e Andrea Franchella.

Una bella conclusione al volo di Idriss Antenucci permette al Real Cupello di conquistare il sesto risultato utile consecutivo (1 pareggio e 5 vittorie) nel posticipo delle 18 contro il Montazzoli. Da segnalare, inoltre, un gol annullato a Salvatorelli (Real) e due grandi parate del n. 1 ospite che ha impedito che il passivo fosse peggiore.

Nella sua giornata di riposo, il Real San Giacomo perde l'allenatore: Pino D'Ercole ha infatti rassegnato le proprie dimissioni.

La classifica marcatori si fa interessante con i principali bomber che seguono Pianese (Pro Vasto) fermo a 11 reti. A 9 segnature ci sono Micle (Furci), Lella (Torrebruna) e Piccinini (Vasto United); a 7 un altro terzetto d'eccezione composto da Suriano (Gissi), Griguoli (Montalfano) e Caldarone (Audax).

LA 10ª GIORNATA

Audax Palmoli - Carpineto Guilmi 5-2 (ieri)

Furci - Montalfano 2-0 (ieri)

Lupi Marini - Aquilotti San Salvo 0-2

Real Cupello - Montazzoli 1-0 (ore 18)

Torrebruna - Atletico Vasto 8-2

Gissi - Pro Vasto 1-0 (ieri)

Vasto United - New Robur 3-0

Riposa Real San Giacomo 2006

LA CLASSIFICA

Gissi 25

Torrebruna 22

Pro Vasto 21*

Aquilotti San Salvo 19

Vasto United 19

Real Cupello 16

Audax Palmoli 15

Furci 15

Atletico Vasto 12

Montazzoli 12*

New Robur 11

Montalfano 6

Real San Giacomo 3

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilotti San Salvo - Gissi

Atletico Vasto - Real Cupello

Carpineto Guilmi - Furci

Montalfano - Real San Giacomo

Montazzoli - Vasto United

New Robur - Audax Palmoli

Pro Vasto - Torrebruna

LA CLASSIFICA MARCATORI