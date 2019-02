Con la nona vittoria di fila la Vasto Basket lancia la fuga in testa alla C silver

Continua la marcia vincente della Ge.Vi. Vasto Basket che, ieri sera, si è imposta sul campo del Teramo a Spicchi nell'ultima giornata del girone di andata di regular season in serie C silver. I biancorossi superano così da imbattuti, con nove successi di fila, il primo giro di boa del campionato che è ancora molto lungo (girone di ritorno, fase a orologio e playoff) ma in cui l'obiettivo è sempre più delineato. Nel secondo big match in due settimane (dopo quello vinto contro Termoli) la squadra di coach Gesmundo si è imposta per 79-65 dopo un match, anche questa volta, in rimonta. Dipierro e compagni ci hanno messo un po' per imporre il loro ritmo ma poi sono stati micidiali nel condurre la partita fino alla vittoria.

La partenza è stata infatti a favore dei padroni di casa, che hanno chiuso avanti il primo (21-15) e secondo quarto (40-38). Al rientro in campo i biancorossi non hanno lasciato scampo agli avversari con un terzo parziale chiuso con un perentorio 22-4 che ha dato ai vastesi sorpasso e allungo per poi gestire nell'ultima frazione e chiudere con la vittoria.

È stata una prova corale dei vastesi che hanno chiuso con sei uomini in doppia cifra mettendo sul parquet, ancora una volta, la grande unione d'intenti per raggiungere l'obiettivo promozione. Con questa vittoria la Vasto Basket scappa a +4 in classifica e domenica prossima, ospitando il Nova Campli, ripartirà per un girone di ritorno in cui consolidare il suo primato.

Teramo a Spicchi - Vasto Basket 65-79 (21-15, 40-38, 44-60, 65-79)

Teramo a Spicchi: Di Blasio 5, Magazzeni 7, Palantrani 9, Di Giuseppe ne, Wu (c) 18, Bucci ne, Ragonici ne, Piccinini 3, Piersanti 2. Gallerini 21, Sacripante. Coach: Simone Stirpe.

Vasto Basket: Fontaine 12, Dipierro 14, Marino ne, Di Tizio 13, Di Rosso ne, Ucci 14, Oluic 12, Ciampaglia 14, De Guglielmo ne, Maggi ne, Peluso ne, Cicchini ne. Coach: Giovanni Gesmundo.