Per il Futsal Vasto pareggio in rimonta con l’Orione Avezzano

È stata dai continui ribaltamenti di punteggio quella tra Futsal Vasto e Orione Avezzano. Davanti al numeroso pubblico del Palasalesiani i biancorossi hanno conquistato un pareggio per 2-2 salendo così a 13 punti in classifica rafforzando il distacco dalla 'zona calda'.

Nel primo tempo c'è il vantaggio biancorosso firmato all'11' da Colombaro. Poi Sputore nega il gol del pari agli avversari che sbagliano anche un tiro libero concesso dopo il raggiungimento del bonus di falli. Nella ripresa, dopo 10 minuti, Sputore commette fallo in area e viene espulso per somma di ammonizioni (aveva ricevuto un giallo nel primo tempo). In porta va Della Penna ma i marsicani dal dischetto colpiscono la traversa. La rete del pari arriva un minuto dopo e poi c'è anche il gol del 2-1 ospite. Mister Rossi ci prova con la tattica del portiere di movimento e, al 29', è ancora Colombaro ad andare in rete per la personale doppietta che vale il pareggio. Sabato prossimo per il Futsal Vasto impegno in casa del Magnificat Calcio.

L'11ª giornata

Es Chieti - Atl. Silvi 0-2

Futsal Vasto - Orione Avezzano 2-2

Hatria Team - Magnificat 1-1

Lisciani Teramo - Area L'Aquila 3-0

Montesilvano - Atl. Sambuceto 2-5

Sport Center - Antonio Padovani 2-6

riposa Free Time L'Aquila

La classifica: 28 Free Time L'Aquila; 26 Atl. Sambuceto; 21 Atl. Silvi; 16 Lisciani Teramo, Orione Avezzano; 14 Antonio Padovani, Sport Center; 13 Futsal Vasto; 12 Hatria Team; 9 Area L'Aquila; 7 Magnificat; 6 Montesilvano; 4 Es Chieti.