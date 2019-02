La polizia postale incontra gli studenti della "Salvo D’Acquisto"

Si è svolto questa mattina l'incontro organizzato dal Lions Club San Salvo presieduto da Claudio De Nicolis con oltre 200 studenti delle prime medie dell'istituto comprensivo n. 1 di San Salvo, sul Cyberbullismo e i pericoli in rete.

A coordinare l'evento il Christian Valentino (psicologo, Psicoterapeuta e officer Lions Club) grazie al prezioso e oramai rinnovato contributo dell'ispettore della polizia postale di Pescara, Angelo Mastronardi. Durante gli incontri, suddivisi per circa 50 studenti a turno per favorire una maggiore interazione, sono stati tracciati i profili e le dinamiche del bullismo mettendo soprattutto in rilevanza le varie minacce che ne derivano nella cosiddetta "era digitale". Curiosi e attenti i ragazzi che sono intervenuti con numerose domande e riflessioni.

"Un grazie particolare alla dirigente dell'istituto Annarosa Costantini – dice l'associazione – per la fiducia e la collaborazione oramai solida con il Lions Club di San Salvo".