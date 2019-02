Eleganza e qualità, ecco il nuovo negozio di Giorgetti Orologeria_Gioielleria

Nel 1993 il primo laboratorio per le riparazioni di orologi sulle orme del nonno, esperto orologiaio, che Antonio Giorgetti osservava con attenzione da piccolo, giocando poi con lancette e ingranaggi. Quei giochi d’infanzia sono diventati una grande passione e poi un lavoro. Dal laboratorio al primo negozio, a San Salvo, il passo è stato breve e poi, quindici anni fa, l’apertura del negozio a Vasto, in via Cavour. Ora, in una naturale evoluzione di un percorso, è arrivato il momento di cambiare sede con un nuovo punto vendita nel centro storico di Vasto, in piazza Diomede, ingresso su Via Marchesani.

L’impronta è quella della gioielleria e dell’orologeria di qualità e di assistenza di orologeria di alta gamma. “La nostra scelta è da sempre di puntare sulla qualità - spiega Antonio Giorgetti - e, nel nuovo negozio, sarà sempre più così. Il progetto è stato curato dall’architetto Davide Longhi che ci accompagna da sempre, insieme abbiamo studiato soluzioni eleganti e innovative”.

Nel nuovo negozio di Giorgetti Orologeria_Gioielleria, inaugurato domenica 2 dicembre, troveranno spazio i marchi più ricercati per ogni fascia di prezzo e ogni tipologia. “Ci dedichiamo molto alla ricerca - ci spiega Lidia, moglie di Antonio, attenta nella selezione dei prodotti e nella gestione del negozio- , per offrire ai nostri clienti oggetti unici e che rispondano a caratteristiche di eleganza e qualità”.

Dopo tanti anni di presenza nel centro storico Giorgetti rafforza questo suo legame con il luogo più elegante della città. “Ovunque si vada, le gioiellerie più eleganti sono nei centri storici. La nuova sede che abbiamo scelto è la collocazione naturale per la nostra attività. Ci saranno spazi espositivi importanti e avremo una vetrina che permetterà di guardare all’interno del laboratorio dove mi dedico alle riparazioni degli orologi”.

Giorgetti Orologeria_Gioielleria arriva nella sua “nuova casa” dove accoglierà i suoi clienti. “Da quando ho aperto - continua Antonio -. chi è venuto per la prima volta è sempre tornato da noi perchè cerchiamo di dare la massima soddisfazione al cliente con tanta attenzione e un servizio post vendita eccelso. Per noi sarà sempre così”.

Giorgetti Orologeria_Gioielleria

nuova sede - Piazza Diomede Vasto

info@gioielleriagiorgetti.it

tel 0873 362425

pagina facebook - clicca qui

informazione pubblicitaria