Al Palizzi consegnate le borse di studio in memoria del geometra Di Marco

Gli alunni del Corso Costruzione, Ambiente e Territorio dell'Itset Palizzi di Vasto hanno partecipato venerdì al convegno The intersection of Infrastructure and Technology, dedicato alle innovazioni tecnologiche nell'ambito dei rilevamenti topografici.

In apertura dei lavori, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli del corso assegnate dal Premio geometra Michelangelo Di Marco.

A riceverle Gioia Fagnani, della 3ª CAT, Chiara Tereo, della 4ª CAT, Gabriel Nechita e Osvaldo D'Ascenzo della 5ª CAT.