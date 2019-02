Addio a Francesco Paolo Zaccaria, custode della tradizione marinara vastese

Se ne va uno dei pescatori storici di Vasto. E' morto Francesco Paolo Zaccaria. Aveva 86 anni.

E' stato uno dei custodi della tradizione marinara vastese. Dieci anni fa, con ironia e rigorosamente in dialetto, aveva preparato il brodetto in una puntata di Sereno Variabile, la celebre trasmissione di Osvaldo Bevilacqua in onda su Rai 2. Quel video, pubblicato poi su Youtube, ha totalizzato decine di migliaia di visualizzazioni [VIDEO].

Per l'ultimo saluto, verrà allestita una camera ardente nei locali di Zi' Nicola, lo storico ristorante di famiglia sul litorale di Vasto. Ai figli Paolo e Andrea, e a tutti i loro familiari, le sincere condoglianze di Zonalocale.