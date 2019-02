Cura del giardino Genova Rulli, le violette di "MadreCultura" per raccogliere fondi

Si è svolta stamattina, presso la sala Aldo Moro di Vasto, la conferenza di presentazione della raccolta fondi per la cura e la manutenzione del giardino Genova Rulli, nel cortile interno dell'omonimo palazzo della città antica.

Dopo una breve introduzione del presidente dell'associazione Madrecultura, Gianluca Casciato, ha preso la parola la dirigente scolastica dell'Istituto Rossetti, Maria Pia Di Carlo, che ha illustrato l'impegno della scuola verso progetti culturali come questo.

L'intervento dell'assessora Anna Bosco ha, invece, sottolineato l'importanza del ruolo delle associazioni nella valorizzazione di questi progetti e della sinergia da creare con l'amministrazione comunale.

Interessante, dal punto di vista storico, la relazione del professor Luigi Murolo che, dopo un breve excursus storico sul Palazzo Genova Rulli, ha incentrato il discorso sul concetto di cura, differenziando lo stesso dal concetto di manutenzione, sottolineando come la cura è un qualcosa di più, in quando non c'è il semplice taglio dell'erba, ma lo studio delle piante e di come tutelare quelle autoctone eradicando quelle dannose per il giardino.

"Un grazie di cuore - dice Casciato - a tutti i partecipanti. Da domani, alle ore 9,30, saremo in piazza Diomede con le piantine di violette. Vi aspettiamo numerosi".

Madrecultura - comunicato stampa