Blitz antidroga di carabinieri e finanza a San Salvo. Cinquantasette indagati in 4 regioni

9.00 - I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella procura di Chieti.

7.55 - Carabinieri stanno eseguendo perquisizioni anche nell'Alto Vastese.

7 - Su San Salvo ora volteggia anche l'elicottero dei carabinieri.

6.45 - In corso alcune perquisizioni domiciliari. In particolare l'attenzione dei militari si è concentrata su un'abitazione in via Duca degli Abruzzi. Presente sul posto anche il comandante provinciale dell'arma, colonnello Forleo.

6.00 -Un elicottero della finanza, di supporto agli uomini a terra, è in volo su San Salvo dalle 5 del mattino.

5.30 - Dalle prime luci dell’alba, Carabinieri e Finanzieri dei Comandi Provinciali di Chieti, stanno eseguendo, nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia 20 ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal Gip del Tribunale dell’Aquila, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi, con l’esecuzione di altri 37 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati.

In aggiornamento