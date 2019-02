"Fashion & Taste", da Filippo Marchesani lo shopping è un’esperienza unica

Fashion & Taste è l’originale formula scelta da Filippo Marchesani per le giornate di shopping in occasione del black friday. Nella boutique di Cupello i clienti sono stati accolti da una piacevole sorpresa. Tra scaffali ed espositori c’era la postazione di Ida Di Biaggio, titolare della Gelateria Novecento di Pescara, che ha impreziosito con gusto le giornate dello shopping. Una creazione per ogni serata, scelta insieme Piero e Barbara Marchesani, per valorizzare la capacità artigianale di questo territorio.

I gelati al pecorino e all’arachide salato su chips al pepe e la granita al pomodoro su pane di grano saraceno, hanno attirato la curiosità dei clienti di Filippo Marchesani nei giorni del black friday. Del resto, nei negozi di Cupello e Vasto, lo shopping è sempre un’esperienza unica ed emozionante. Tanti gli eventi, accompagnati da musica, cocktail bar e iniziative speciali, che anche nel periodo dello shopping natalizio impreziosiranno l’esperienza di chi sceglierà Filippo Marchesani.

Filippo Marchesani

Boutique – corso Duca degli Abruzzi, 46 – Cupello

Luxury – piazza Rossetti, 19 – Vasto

Urban & Street – piazza Rossetti, 32 – Vasto

www.filippomarchesani.com

informazione pubblicitaria