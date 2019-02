Una raccolta fondi per la manutenzione del giardino di Palazzo Genova Rulli

Una raccolta fondi per la manutezione del giardino di Palazzo Genova Rulli in via Anelli a Vasto. A organizzarla è l'associazione culturale Madrecultura insieme all'associazione Vigili del fuoco in congedo, che ha in gestione la struttura.

Tre le giornate dedicate a questa iniziativa, che inizieranno venerdì 30 novembre 2018 alle ore 10 con la conferenza di presentazione dell’evento presso la Sala “Aldo Moro” in Corso Italia in cui interverranno il sindaco di Vasto Francesco Menna, l’assessore alla cultura Giuseppe Forte, l’assessore all’istruzione Anna Bosco, il prof. Luigi Murolo e il presidente di Madrecultura Gianluca Casciato.

Sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018, a partire dalle ore 9.30, in piazza Diomede ci sarà una vendita di piantine di violette per raccogliere i fondi. "Tale evento - spiega Casciato - è stato fortemente voluto dalle due associazioni, dopo il grandissimo successo che l’estate scorsa ha avuto la passeggiata culturale L’Altra Vasto che ha visto coinvolti molti cittadini e turisti. In questo progetto si è cercato di coinvolgere anche le scuole cittadine in modo da sensibilizzare le nuove generazioni al valore della storia locale e far capire loro l’importanza dei monumenti come segno del passato da conservare. Certi della generosità dei cittadini vastesi, invitiamo gli stessi a partecipare a tutte le iniziative in programma nella tre giorni dell’evento".