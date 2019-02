Dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna un contributo per l’acquisto di un ecografo

Le parole e le immagini che raccontano la storia di Aldo Moro, nella sala intitolata allo statista, hanno fatto da cornice ad una nuova pregevole iniziativa del Lions Club ‘Vasto Adriatica Vittoria Colonna’, che, nel pieno rispetto delle finalità e degli scopi del lionismo e dello spirito del ‘servire’ che insito nel DNA della più grande associazione di servizio al mondo, ha inteso fare una donazione quale contributo per l’acquisto di un ecografo, uno strumento che consente diagnosi efficaci, non invasivo, a basso costo per il Servizio sanitario nazionale.

Attraverso le mani del presidente Francesco Nardizzi, infatti, il Lions Club ‘Vasto Adriatica Vittoria Colonna’ ha donato un assegno di 2.500,00 euro all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e Toracica dell’Università ‘G. D’Annunzio’, per il tramite del Direttore dell’Unità Prof. Dr. Felice Mucilli.

‘Una iniziativa che fa molto onore al Club e a tutta l’Associazione – ha detto il Prof. Mucilli – una iniziativa molto importante perché va a sopperire a delle difficoltà evidenti in un momento in cui acquistare strumenti da parte della Asl è particolarmente difficile viste le ristrettezze economiche’.

La cerimonia di consegna è stata oltretutto preceduta da un interessantissimo convegno che ha messo in luce l’importanza della diagnostica attraverso l’uso dell’ecografia; una opportunità che conosce sempre più affermazioni anche in ambiti fino a qualche tempo fa impensabili, come la diagnostica intratoracica.

Dallo studio degli aneurismi addominali e delle ateromatosi alle indagini addominali pediatriche, alle patologie tiroidee e quelle pleuro-polmonari fino al recente utilizzo nelle patologie epatiche e come coadiuvante e supporto nell’interventistica: questo il viaggio percorso dai presenti, attraverso anche l’ausilio di splendide slides, grazie alle pregevoli relazioni chiare ed esaustive di relatori quali la Dr.ssa Maria Pia Smargiassi, Responsabile Geriatra Centro Socio-Sanitario Assistenziale Fondazione Padre Alberto Mileno onlus Vasto; il Dr. Piernicola Pelliccia, nuovo primario di Pediatria all’ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano; il Dr. Massimo Ippoliti, Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale e Toracica - Un. ‘G. D’Annunzio’ - ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti; il Dr. Pierpaolo Camplese, Dirigente Medico dell’UOC di Chirurgia Generale e Toracica - Un. ‘G. D’Annunzio’ - ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti; il Dr. Mirko Barone, Assegnista UOC di Chirurgia Generale e Toracica – Un. ‘G. D’Annunzio’ – ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti.

Lions Club ‘Vasto Adriatica Vittoria Colonna’