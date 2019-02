"La legge degli avvoltoi" dei CynarO: Cedro, Ciccotosto e Salvatorelli sul set del videoclip

Anni di musica ed esperienze che si sono incrociate a più riprese. Ed ora ecco che è arrivato un nuovo progetto che coinvolge Nicola Cedro, Nicola Ciccotosto e Daniele Salvatorelli, i CynarO. Sono partiti da tante serate in giro per i locali della zona e sono finiti a scrivere un brano inedito, "La legge degli avvoltoi" di cui sta arrivando anche il videoclip. Domenica scorsa sono iniziate le riprese - nella bella location di Palazzo d'Avalos - con la regia di Pierluigi Patella e Alessandro Sisti.

I tre musicisti si sono mossi tra le stanze del palazzo marchesale per raccontare una storia, in cui appare e scompare un misterioso avvoltoio e che trova senso in un celebre quadro di Palizzi. Un omaggio a Vasto e tanto altro ancora, come ci hanno spiegato i CynarO nell'intervista realizzata durante le riprese.