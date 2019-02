Incrocio pericoloso sulla circonvallazione, 18mila euro per il nuovo semaforo

Diciottomilatrecento euro. E' la cifra che il Comune di Vasto ha inserito in bilancio per il ripristino del semaforo all'incrocio pericoloso tra la circonvallazione Istoniense e via Paul Harris. Un crocevia che si è rivelato insidioso fin dall'apertura del secondo lotto della circonvallazione.

L'avvio della procedura d'appalto è sancito da una determina, firmata dal responsabile del procedimento, ingegner Francesca Gizzarelli, dal titolo: "Ripristino ed adeguamento impianto semaforico all'incrocio tra voa Istoniense e via Paul Harris. Determina a contrarre", in cui si legge, nelle premesse, che "per garantire la sicurezza degli utenti della strada, è necessario provvedere al ripristino ed adeguamento" delle lanterne semaforiche "attraverso lavori che dovranno essere esequiti da ditta specializzata" e si stabilisce "di dover provvedere all'attivazione di apposita procedura finalizzata all'affidamento, in appalto, del lavoro", attraverso una "procedura negoziata mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione".

Il criterio di aggiudicazione è quello "del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara".