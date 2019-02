Perchinunno pronto per il 2019: gareggerà nel Campionato europeo

Luigi Perchinunno raddoppia. Il prossimo anno non solo il Campionato italiano, ma anche il Campionato europeo di automobilismo nella classe GT Unica.

Quest'anno le soddisfazioni della doppia vittoria consecutiva sui circuiti di Ascoli e Gubbio prima del lutto, l'ennesimo in pochi anni, che lo ha costretto a lasciare temporaneamente l'attività agonistica.



Ora, però, l'asso vastese del volante è pronto per un 2019 che già preannuncia novità importanti.



Arriva il nuovo sponsor, che lo accompagnerà nelle competizioni nazionali e continentali: "Per la prossima stagione - racconta Perchinunno - ho firmato un contratto con con la Vini San Nicola di Pollutri. Le mie origini sono pollutresi, quindi per me è una grande gioia aver firmato per loro. Molte aziende che operano nel settore mi hanno corteggiato, ma non potevo tradire il legame con le mie radici. Con la mia Ferrari F430 Gt Unica gareggerò sia nel Campionato italiano che in quello europeo".