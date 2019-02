Per la San Gabriele netta vittoria casalinga contro il Nereto

Dopo due sconfitte di fila la Madogas San Gabriele rialza la testa e conquista un prezioso successo per 3-1 nella sfida casalinga giocata ieri sera contro il Re-hash Nereto. Russo e compagne hanno messo in campo una prestazione di livello riuscendo a chiudere il match senza troppi affanni. I parziali dei primi due set vinti 25-17/25-12, la dicono lunga sull'andamento della partita che ha visto le ragazze di coach Arrizza esprimere il loro gioco in maniera convincente. Solo nel terzo set le ospiti sono riuscite a impensierire una San Gabriele che pensava di aver già chiuso la partita guadagnandosi il parziale con il punteggio di 25-21. Nel quarto e ultimo set le vastesi hanno ripreso concentrazione chiudendo sul 25-17.

Quelli conquistati ieri sera sono tre punti che permettono alla San Gabriele di agganciare a quota 10 in classifica proprio il Nereto (che ha una gara in meno) e il Montesilvano. Domenica prossima ancora una sfida in casa per la squadra vastese che ospiterà il Pineto che segue in classifica a quota 9. Sarà l'occasione per andare a caccia di un altro successo e risalire così verso la metà superiore della classifica del campionato di serie C.