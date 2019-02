Mattinate Fai d’Inverno: visite guidate dagli studenti ’Apprendisti Ciceroni’ nei luoghi della fede

Dal 28 novembre al 1° dicembre si svolgeranno anche a Vasto le Mattinate Fai d'Inverno, iniziativa promossa dall'associazione nazionale e che vede come grandi protagonisti gli studenti. Saranno infatti gli alunni dell'Itset Palizzi, del Polo Liceale Pantini-Pudente e del Polo Liceale Mattioli, a vestire i panni degli "Apprendisti Ciceroni" e guidare le visite in luoghi aperti per tre giorni esclusivamente alle scuole e, sabato, a tutta la cittadinanza. In tutta Italia saranno centinaia i luoghi aperti per gli studenti.

Gli apprendisti Ciceroni del FAI Vasto guideranno le scolaresche, attraverso l'itinerario I luoghi della fede nel centro storico di Vasto, alla scoperta delle chiese di Santa Maria Maggiore, Madonna del Carmine, SS. Trinità, S. Filomena e Sant'Antonio da Padova. Le visite si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 ed è consigliabile la prenotazione al numero 349 6811863

Sabato pomeriggio, 1 dicembre, dalle ore 15.30 alle 19.30, le visite, sempre a cura degli Apprendisti Ciceroni, saranno aperte a tutta la cittadinanza.