Consiglio, approvato bilancio consolidato. Rinviati a domani i punti più attesi

Passa a maggioranza, al termine di un acceso dibattito, l'ordine del giorno presentato da Marco Marra sul decreto sicurezza, in particolare sull'accoglienza dei migranti. Rinviate a adomani alle 14,30 le questioni più attese: vendita del mattatoio, affidamento della gestione del Parco delle Lame e situazione della polizia locale.

18,03 - Approvati all'unanimità gli ordini del giorno sulle terme romane e sul verde pubblico (per la cui cura verrà elaborato un apposito regolamento), proposti rispettivamente da Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) e dal Movimento 5 Stelle.

Ore 14,30 - Approvato a maggioranza il bilancio consolidato: 14 voti favorevoli, 8 contrari.

Nel corso del dibattito, Alessandra Cappa (Lega): ha chiesto "di applicare la cosiddetta tariffa puntuale al servizio di raccolta dei rifiuti; meccanismo che consentirebbe ai vastesi, grazie ad alcuni semplici accorgimenti, di pagare esattamente (e solo) la quantità di rifiuti che ciascuno effettivamente produce, con conseguente, notevole risparmio per coloro che vivono soli o in piccoli nuclei familiari, a prescindere dal criterio, oggi applicato, della dimensione delle loro abitazioni. L'attuale sistema, infatti, prescindendo del tutto dalla effettiva immondizia prodotta - il che peraltro non incentiva la pratica della corretta differenziazione - applica l'imposta sulla base di un criterio misto che non rende giustizia alla gran parte dei cittadini. E quale occasione migliore, se non quella attuale, in cui sta per iniziare un nuovo contratto con la società che dovrà gestire i rifiuti per i prossimi cinque anni?".

MATTATOIO IN VENDITA - Sarà la vendita del mattatoio il principale terreno di scontro della seduta di oggi del Consiglio comunale di Vasto. Maggioranza e opposizione hanno già polemizzato per due settimane a colpi di comunicati stampa. "E' una gestione antieconomica: il Comune ci rimette 70mila euro l'anno, per questo l'amministrazione ha deciso per la cessazione del servizio": così l'assessore al Patrimonio, Luigi Marcello, ribadisce la posizione dell'amministrazione Menna prima della relazione che introdurrà il dibattito nell'aula Vennitti.

Il segretario del Pd, Luciano Lapenna, ha risposto nei giorni scorsi alle polemiche di Mario Olivieri, Edmondo Laudazi e Francesco Prospero: "L'assessore della mia giunta Mario Olivieri, provò a convincere i fruitori del mattatoio di Vasto ed i nostri commercianti a dar vita alla filiera della carne. Lui sa la risposta. Un no deciso. Prospero vorrebbe invece fare del nostro mattatoio il luogo per macellare la selvaggina a partire dai cinghiali. Ha dalla sua parte l'inesperienza come parziale scusante. Idea bellissima, se solo la Regione Abruzzo capisse l'importanza della filiera del cinghiale, come da trent'anni fanno le regioni Emilia e Toscana. Oggi i vastesi sanno che quel servizio, per qualche fruitore, costa a loro cinque volte le entrate e che per la messa a norma di quella struttura, il Comune dovrebbe spendere oltre un milione di euro. Governare - conclude l'ex sindaco - è più complicato che fare un comunicato o un comizio".

Si prevede polemica anche sull'annosa questione della polizia locale, alle prese con carenza d'organico e precariato, ma anche rapporti difficili tra il sindacato da un lato, il comandante e l'amministrazione comunale dall'altro.



L'ORDINE DEL GIORNO - Convocato dal presidente, Mauro Del Piano, il Consiglio comunale si riunisce stamani, alle 9,15, in seconda convocazione. Questi i punti all'ordine del giorno:

1. Consegna attestato di civica benemerenza al Cav. Giuseppe Catania, Presidente onorario dell'Associazione Vastese della Stampa.

2. D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2019-2021. Presentazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 11 – bis del d.lgs. 118/2011.

4. Interrogazioni ed Interpellanze:

- Interrogazione presentata il 25.10.2018, n. 57468 di prot., dai consiglieri Marco Gallo e Dina Carinci, “sull’affidamento della manutenzione del verde della Villa Comunale alla ditta Universo Sociale Onlus Cooperativa Sociale tipo BP”;

- Interrogazione presentata il 02.11.2018, n. 58838 di prot., dai consiglieri Francesco Prospero e Alessandra Cappa sull’impianto semaforico di viale “Paul Harris”;

- Interpellanza presentata il 02.11.2018, n. 58838 di prot., dal consigliere Francesco Prospero avente ad oggetto “Attenzione alle rotatorie intelligenti”;

- Interpellanza presentata il 02.11.2018, n. 58838 di prot., dal consigliere Francesco Prospero, avente in oggetto: “I cittadini vastesi della zona confinante con la città di San Salvo sono abbandonati da anni”;

- Interrogazione presentata il 05.11.2018, n. 59094 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Francesco Prospero, sui servizi affidati alle Cooperative “Matrix” e “Pianeti Diversi” in ordine alla gestione dello SPRAR.

5. Mozione presentata il 23.10.2018, n. 56901 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani, sul complesso archeologico “Terme Romane”.

6. Mozione presentata il 25.10.2018, n. 57468 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo, avente in oggetto “Aree verde pubblico”.

7. Mozione presentata il 25.10.2018, n. 57468 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo, avente ad oggetto “Plastic-free”.

8. O.d.g. riguardante l’Impatto sui territori del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 in materia di immigrazione e sicurezza.

9. Cessazione del servizio mattatoio comunale.

10. Esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi del Parco Muro delle Lame – Provvedimenti.

11. Declassificazione a Strada Comunale del tratto della Strada Provinciale 157 (S.P. 212 – S.S. 16) dal km. 0 al Km. 0 + 300. Provvedimenti.

12. Situazione della polizia locale. Provvedimenti urgenti