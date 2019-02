Alla Vastese c’è il ritorno di Pino De Filippis: è lui il nuovo direttore sportivo

Pino De Filippis torna alla Vastese. Da poco la società ha diramato un comunicato in cui annuncia il ritorno del direttore sportivo vastese, una lunga esperienza in biancorosso come giocatore e dirigente, per dare manforte alla causa in un momento cruciale della stagione. Sarà De Filippis, infatti, con il direttore generale Andrea Masciangelo e l'allenatore Fabio Montani, a delineare i movimenti di mercato della Vastese nella sessione di mercato invernale.

In una squadra partita in estate con tante ambizioni e ora costretta a rivedere i suoi piani, si prevedono molti cambiamenti nella rosa, con tanti movimenti in uscita e in entrata. Tiene banco la questione Vito Leonetti perchè il forte attaccante, così come era successo prima dell'avvio della stagione, ha tante richieste importanti e potrebbe salutare la Vastese. Nei prossimi giorni si avranno maggiori notizie in merito.

"A De Filippis il bentornato e l'augurio di un buon lavoro da parte dell'intero gruppo di dirigenti", scrive la Vastese nel salutare il ritorno del direttore sportivo.