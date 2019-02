Vasto Basket inarrestabile: con Termoli arriva l’ottava vittoria di fila

La stagione è ancora lunga ma questa sera, ancora una volta, la Ge.Vi. Vasto Basket ha lanciato il suo chiaro messaggio a tutto il campionato di serie C silver. Con una vittoria sofferta, cercata e voluta, i biancorossi di coach Giovanni Gesmundo respingono l’assalto dell’Airino Termoli alla vetta della classifica sempre più salda nelle mani di Dipierro e compagni. Il 78-60 con cui i vastesi chiudono la partita è frutto di una rincorsa durata due quarti e che è stata completata con un ultimo parziale impeccabile.

Il derby dell’Adriatico si è giocato in un palazzetto pieno, con una nutrita rappresentanza ospite, e ha visto la squadra degli ex coach Di Lembo e Silvio Marinaro, partire meglio dei padroni di casa. Alla prima sirena i termolesi erano avanti 23-21, vantaggio poi incrementato a 5 punti per il 42-37 a favore degli ospiti con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro sul parquet è venuta fuori la squadra dei giorni migliori che fino a qui ha messo a segno solo vittorie. I vastesi, che pure dovevano fare i conti con qualche elemento acciaccato, hanno riacciuffato e superato i termolosi, costruendo un buon vantaggio che ha poi permesso di giocare gli ultimi minuti sul velluto.

Ottava vittoria consecutiva e primato in classifica consolidato con tanti sorrisi per l’ambiente biancorosso.

Ge.Vi. Vasto Basket – Airino Termoli 78-60 (21-23/37-42/53-48/78-60)

Vasto Basket: Fontaine 11, D’Annunzio 0, Dipierro 9, Marino 7, Di Tizio 9, Di Rosso 0, Ucci 12, Oluic 24, Ciampaglia 6, De Guglielmo 0, Peluso 0, Cicchini 0. Coach: Gesmundo

Termoli: Marinaro 11, Tedeschi 0, Oriente 7, Benediktss 18, , Dmitrovic 4, Lentinio 0, Suriano 11, Leonzio 9, Pasquale 0, Ponsanesi 0, Colasurdo 0. Coach: Di Lembo