Scerni, brutta sorpresa per l’allenatore del Furci: vetro dell’auto rotto e borsa rubata

Una sorpresa davvero amara per Domenico Pardi, allenatore del Furci al termine della partita di Scerni contro il Real San Giacomo, valevole per la nona giornata del campionato di Terza categoria. Dopo la gara (iniziata alle 17.30 e terminata 4 a 1 proprio per gli ospiti), mister Pardi ha trovato uno dei finestrini posteriori della propria auto infranto; ignoti lo hanno spaccato per rubare una borsa all'interno del veicolo.

"Si tratta di una borsa che uso per lavoro – dice a zonalocale.it – Non c'era niente di valore, ma è un fatto increscioso. La domenica usciamo per andare a divertirci, non possono accadere queste cose. Sono episodi che non devono accadere in ambito sportivo".

L'auto era parcheggiata dietro agli spogliatoi, pare che nessuno si sia accorto di quanto stava avvenendo. Per questo Pardi lancia un appello affinché tutti prestino la massima attenzione: sia chi si reca al campo per giocare ogni domenica, sia chi deve garantire la sicurezza del posto.

L'allenatore del Furci ha già contattato i carabinieri e domattina presenterà regolare denuncia.