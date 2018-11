Maurizio Smargiassi presidente dell’Associazione professionisti del Vastese

È l'architetto Maurizio Smargiassi il nuovo presidente dell'Associazione professionisti del Vastese (APV) che ha rinnovato anche il suo consiglio direttivo. Smargiassi succede all'architetto Mario D'Ermilio, che ha concluso i due mandati alla guida del sodalizio. "Il presidente uscente, non rieleggibile per statuto dopo i due mandati, intende ringraziare i consiglieri che lo hanno affiancato in questo percorso e tutti i soci che hanno sempre collaborato e partecipato alle varie iniziative intraprese ed organizzate - si legge in una nota dell'associazione -.

I ringraziamenti sinceri vanno estesi agli Ordini e Collegi Professionali (Architetti, Ingegneri e Geometri di Chieti, Geologi d’Abruzzo) ed ai rispettivi Presidenti, con i quali si è instaurato nel tempo un ottimo rapporto finalizzato alle attività di formazione ed informazione sul territorio Vastese. Diversi incontri formativi si sono svolti presso l’Istituto Tecnico Statale F. Palizzi di Vasto e ai Dirigenti che si sono succeduti (Dott.ssa Nicoletta Del Re e Dott. Gaetano Fuiano) va la gratitudine dell’APV per la grande disponibilità dimostrata. Un ultimo riconoscimento va al sindaco di Vasto, all’assessore all’Urbanistica ed al dirigente dell’Urbanistica che si sono resi disponibili ad incontrare, in diversi appuntamenti, il Direttivo dell’APV e ad ascoltare le problematiche che i tecnici palesavano durante lo svolgimento delle quotidiane attività professionali".

In questi ultimi due anni "l'APV si è fortemente spesa su vari fronti, dalla costante formazione professionale in città in collaborazione con la scuola ed i suoi studenti al confronto con le istituzioni per trovare le possibili soluzioni a temi tecnici che interessano la città, passando poi per una fattiva informazione professionale in totale collaborazione con gli Ordini ed i Collegi. Tanto è stato fatto e tanto può essere fatto ancora, per questo motivo il presidente uscente esprime i più sinceri auguri di buon lavoro al neo Presidente ed amico Arch. Maurizio Smargiassi e a tutto il Consiglio Direttivo affinché si possa proseguire, e certamente migliorare, quanto di buono è stato prodotto, andando a consolidare il ruolo dell'APV quale riferimento territoriale per i professionisti e per gli Ordini/Collegi di appartenenza".

Con Smargiassi fanno parte del direttivo il vice presidente Luigi Di Totto, il segretario Michele Lemme, il tesoriere Donato Conti e i consiglieri Nicola Fitti, Stefania Menna, Desio Fizzani e Angelo Celenza. "Il neo presidente ed il nuovo direttivo, riconoscendo e ringraziando per l’importante e costante lavoro svolto dal Presidente uscente e da tutti i componenti del suo Direttivo, rinnovano l’impegno nel proseguire il programma di formazione, informazione e sostegno alla professione che l’Associazione Professionisti del Vastese porta avanti dalla sua nascita".